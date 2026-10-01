België - NL
België - NL
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Geschreven door Pauline Neerman
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Belgische consument niet happig op AI: retail blijft lokaal en fysiek

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Algemeen1 oktober, 2026
Shutterstock.com

Terwijl retailers vol inzetten op AI, social commerce en digitale verkoopkanalen, houdt de Belgische consument de voetjes op de (letterlijke) grond. Winkels blijven belangrijk, AI-aanbevelingen krijgen weinig blind vertrouwen en vooral: Vlaanderen, Brussel en Wallonië gedragen zich steeds minder als één markt.

Eerst checken, dan kopen

AI mag dan overal in retailstrategieën opduiken, de Belgische shopper laat zich er voorlopig niet zomaar door overtuigen. Slechts 49% zegt AI te willen gebruiken om producten te zoeken of te kopen, tegenover 58% wereldwijd. Dat blijkt uit de bevraging van Censuswide bij 28.000 consumenten in zeventien landen, onder wie 2.000 Belgen, voor de nieuwe Future Shopper-studie van VML.

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