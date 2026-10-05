Colruyt Professionals, Albert Heijn en Coolblue trekken naar Antwerpse Blue Gate-site

Er beweegt wat op het bedrijventerrein Blue Gate ten zuiden van Antwerpen: Albert Heijn, AB InBev en Coolblue openen er distributiecentra terwijl Colruyt Professionals er op 12 november zijn tiende vestiging zal openen.

Elektrische bestelwagens

De afgelopen jaren jaren openden onder meer DHL en Amazon al verdeelcentra op Blue Gate, het bedrijventerrein op Petroleum Zuid waar decennialang petroleumbedrijven actief waren. Nu komen daar nog enkele grote namen bij. Transportfirma Cornelissen zal vanop deze locatie online bestellingen voor Albert Heijn aan huis bezorgen. Door een bijkomend depot te openen kan de retailer besparen op het aantal kilometers. Voorlopig rijdt het bedrijf nog op diesel, maar het zal in de toekomst overschakelen op elektrische bestelwagens, schrijft Gazet Van Antwerpen.

In hetzelfde gebouw heeft ook Coolblue een distributiecentrum geopend. De retailer gebruikt elektrische bestelwagens en bakfietsen voor het bezorgen. AB InBev zal vanop de site horecazaken en winkel bevoorraden. Tot slot opent ook business-to-businessformule Colruyt Professionals er een vestiging: de tiende in België, de vierde in Vlaanderen. Die volgt kort na het openen van een winkel op de voormalige Makro-site in Deurne, zodat nu zowel het noorden als de zuidrand van Antwerpen zijn gedekt.