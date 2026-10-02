Galeria opnieuw in slechte financiële papieren

Amper tweeënhalf jaar na de vorige faillissementsaanvraag heeft Galeria opnieuw een insolventieprocedure aangevraagd. De 83 winkels van de Duitse warenhuisketen blijven voorlopig open.

Voor de vierde keer in zes jaar

Bij de rechtbank van Düsseldorf heeft Galeria opnieuw een verzoek ingediend tot het openen van een faillissementsprocedure. De 83 filialen blijven vooralsnog wel open, zo liet het bedrijf aan het Duitse persbureau dpa weten. Voor de nog ongeveer 12.000 werknemers komt de aankondiging toch als een nieuwe schok. Voor de warenhuisketen is dit na 2020, 2022 en 2024 immers al de vierde faillissementsaanvraag binnen een periode van zes jaar.