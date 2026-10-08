Ontdek de categoriewinnaars van de ‘Retailer of the Year Belgium’ verkiezingen

De categoriewinnaars van de publieksprijzen ‘Mollie Beste Winkelketen van België’ 2026-2027 en ‘Mollie Webshop Awards Belgium’ 2026-2027 zijn bekend. Bijna 150.000 consumenten hebben een stem uitgebracht op hun favoriete winkels en webshops.
33 winnaars
Met bijna 235.000 uitgebrachte stemmen hebben Belgische consumenten massaal hun oordeel gegeven over hun favoriete retailers. Gemiddeld scoorde het aspect Koopgemak het hoogst bij de winkelketens, met een score van 4,28 op 5. Klantvriendelijkheid volgde op de voet met een gemiddelde score van 4,27. Voor webshops werd het onderdeel Assortiment het best beoordeeld, met een gemiddelde score van 4,23. In totaal mochten 33 retailers een award in ontvangst nemen. Dat gebeurde vorige week tijdens een feestelijke ceremonie in het Kasteel van Brasschaat.
De winnaars van de categorieprijzen zijn genomineerd om overallwinnaar te worden van de titels ‘Mollie Beste Winkelketen van België’ 2026-2027, ‘Mollie Webshop Awards Belgium’ 2026-2027 en ‘Mollie Retailer of the Year Belgium’ 2026-2027. Voor deze drie titels zal binnenkort een tweede stemperiode van start gaan. Op donderdag 19 november 2026 worden de overallwinnaars tijdens de RetailDetail Night bekendgemaakt.
De categoriewinnaars van de ‘Mollie Beste Winkelketen van België’ 2026-2027
Baby & Kind: Kiabi
Badkamers: X²O Badkamers
Boek & Cadeau: Standaard Boekhandel
Buurtsuper: Okay
Consumentenelektronica: MediaMarkt
Damesmode: Takko Fashion
Dierenspeciaalzaken: Tom&Co
Doe-het-zelf: Hubo
Drogisterij & Parafarmacie: Kruidvat
Eten & Drinken: Bon’Ap
Fietsen: Lucien
Health & Beauty: Kruidvat
Herenmode: Takko Fashion
Hoorcentra: Lapperre
Hypermarkten & Supermarkten: Lidl
Kantoorartikelen: Ava
Keukens: ixina
Lingerie & Ondermode: HEMA
Opticien: Pearle Opticiens
Parfumerie: ICI Paris XL
Schoenen: Schoenen Torfs
Slapen: Sleepworld
Speelgoed & Games: King Jouet
Sport & Outdoor: Decathlon
Tuin: Aveve
Warenhuis: Action
Wonen: JYSK
De categoriewinnaars van de ‘Mollie Webshop Awards Belgium’ 2026-2027
Baby & Kind: Kiabi
Boek & Cadeau: Standaard Boekhandel
Consumentenelektronica: 123inkt
Damesmode: Kiabi
Dierenspeciaalzaken: Zooplus
Doe-het-zelf: Hubo
Drogisterij & Parafarmacie: Kruidvat
Eten & Drinken: Drankenshop Broekmans
Health & Beauty: Boozyshop
Herenmode: Zalando
Hypermarkten & Supermarkten: Colruyt
Kantoorartikelen: 123inkt
Lingerie & Ondermode: HEMA
Parfumerie: ICI Paris XL
Schoenen: Schoenen Torfs
Slapen: Swiss Sense
Speelgoed & Games: Drukke mama’s
Sport & Outdoor: Decathlon
Tuin: Hubo
Warenhuis: Lidl
Wonen: JYSK
Beste nieuwkomer
Joyettes heeft de ‘Newcomer Retail Award’ 2026-2027 gewonnen. Het chocolademerk haalde het van de andere genomineerden: Eigenwijs en La Patate. De bekroning is specifiek bedoeld voor winkelconcepten die minder dan drie jaar actief zijn op de Belgische markt. Een gevarieerde groep nieuwkomers werd door zowel de jury als het publiek beoordeeld op criteria als innovatie, schaalbaarheid en originaliteit.