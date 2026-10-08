Ontdek de categoriewinnaars van de ‘Retailer of the Year Belgium’ verkiezingen

De categoriewinnaars van de publieksprijzen ‘Mollie Beste Winkelketen van België’ 2026-2027 en ‘Mollie Webshop Awards Belgium’ 2026-2027 zijn bekend. Bijna 150.000 consumenten hebben een stem uitgebracht op hun favoriete winkels en webshops.

33 winnaars

Met bijna 235.000 uitgebrachte stemmen hebben Belgische consumenten massaal hun oordeel gegeven over hun favoriete retailers. Gemiddeld scoorde het aspect Koopgemak het hoogst bij de winkelketens, met een score van 4,28 op 5. Klantvriendelijkheid volgde op de voet met een gemiddelde score van 4,27. Voor webshops werd het onderdeel Assortiment het best beoordeeld, met een gemiddelde score van 4,23. In totaal mochten 33 retailers een award in ontvangst nemen. Dat gebeurde vorige week tijdens een feestelijke ceremonie in het Kasteel van Brasschaat.

De winnaars van de categorieprijzen zijn genomineerd om overallwinnaar te worden van de titels ‘Mollie Beste Winkelketen van België’ 2026-2027, ‘Mollie Webshop Awards Belgium’ 2026-2027 en ‘Mollie Retailer of the Year Belgium’ 2026-2027. Voor deze drie titels zal binnenkort een tweede stemperiode van start gaan. Op donderdag 19 november 2026 worden de overallwinnaars tijdens de RetailDetail Night bekendgemaakt.

De categoriewinnaars van de ‘Mollie Beste Winkelketen van België’ 2026-2027

Baby & Kind: Kiabi

Badkamers: X²O Badkamers

Boek & Cadeau: Standaard Boekhandel

Buurtsuper: Okay

Consumentenelektronica: MediaMarkt

Damesmode: Takko Fashion

Dierenspeciaalzaken: Tom&Co

Doe-het-zelf: Hubo

Drogisterij & Parafarmacie: Kruidvat

Eten & Drinken: Bon’Ap

Fietsen: Lucien

Health & Beauty: Kruidvat

Herenmode: Takko Fashion

Hoorcentra: Lapperre

Hypermarkten & Supermarkten: Lidl

Kantoorartikelen: Ava

Keukens: ixina

Lingerie & Ondermode: HEMA

Opticien: Pearle Opticiens

Parfumerie: ICI Paris XL

Schoenen: Schoenen Torfs

Slapen: Sleepworld

Speelgoed & Games: King Jouet

Sport & Outdoor: Decathlon

Tuin: Aveve

Warenhuis: Action

Wonen: JYSK

De categoriewinnaars van de ‘Mollie Webshop Awards Belgium’ 2026-2027

Baby & Kind: Kiabi

Boek & Cadeau: Standaard Boekhandel

Consumentenelektronica: 123inkt

Damesmode: Kiabi

Dierenspeciaalzaken: Zooplus

Doe-het-zelf: Hubo

Drogisterij & Parafarmacie: Kruidvat

Eten & Drinken: Drankenshop Broekmans

Health & Beauty: Boozyshop

Herenmode: Zalando

Hypermarkten & Supermarkten: Colruyt

Kantoorartikelen: 123inkt

Lingerie & Ondermode: HEMA

Parfumerie: ICI Paris XL

Schoenen: Schoenen Torfs

Slapen: Swiss Sense

Speelgoed & Games: Drukke mama’s

Sport & Outdoor: Decathlon

Tuin: Hubo

Warenhuis: Lidl

Wonen: JYSK

Beste nieuwkomer

Joyettes heeft de ‘Newcomer Retail Award’ 2026-2027 gewonnen. Het chocolademerk haalde het van de andere genomineerden: Eigenwijs en La Patate. De bekroning is specifiek bedoeld voor winkelconcepten die minder dan drie jaar actief zijn op de Belgische markt. Een gevarieerde groep nieuwkomers werd door zowel de jury als het publiek beoordeeld op criteria als innovatie, schaalbaarheid en originaliteit.