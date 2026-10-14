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Geschreven door Pauline Neerman
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Docks Bruxsel krijgt nieuwe bioscoop na faillissement White Cinema

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Algemeen14 oktober, 2026

Shoppingcenter Docks Bruxsel krijgt opnieuw een bioscoop. De Luikse groep Gehlen opent er een tweede vestiging van Moviemills, vandaag al actief in Malmedy. Vorige uitbater White Cinema vroeg op 12 februari het faillissement aan.

Acht zalen

Moviemills heeft de infrastructuur van de voormalige White Cinema in het Brusselse winkelcentrum overgenomen. De bioscoop was sinds 2017 aanwezig bij Docks Bruxsel. Voor Docks betekent de cinema een belangrijke trekker, die bezoekers ook buiten de klassieke winkelmomenten naar het shoppingcenter kan trekken.

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