[Analyse] Amazon controleert 63% van alle Duitse e-commerce, maar concurrentie rukt op

Amazon heeft liefst 63% van alle Duitse e-commerce in handen. Toch begint de concurrentie aan die alleenheerschappij te knagen: Temu en Shein groeien razendsnel. Intussen dient zich een nieuwe groeimarkt aan: voeding.

Temu en Shein pikken in

Maar liefst 97% van de Duitse onlinekopers winkelt bij Amazon. Zes op de tien hebben een Prime-abonnement en 39% behoort volgens onderzoeksbureau IFH Köln tot de groep intensieve Amazon-shoppers. En de impact rijkt nog verder: Amazon zou nog eens 24% van de online-omzet indirect beïnvloeden, bijvoorbeeld doordat consumenten er producten zoeken, prijzen vergelijken of aanbiedingen ontdekken. Alles samen stond 41% van de onderzochte omzet rechtstreeks of onrechtstreeks in verbinding met Amazon.