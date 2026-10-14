DreamLand wint Comeos Mercuriusprijs 2026

De opvolger van e5 is gekend: DreamLand gaat aan de haal met de Mercuriusprijs van retailfederatie Comeos. De Cupidoprijs voor de meest veelbelovende retail-startup is voor Trosort, een oplossing die tweedehandskleding automatisch sorteert.

Fysieke retail toekomstbestendig maken

De Mercuriusprijs, die elk jaar de retailer met het meest innovatieve concept van België bekroont, gaat dit jaar naar DreamLand, na een opgemerkte strategische transformatie in een bijzonder competitieve speelgoedmarkt, waarin fysieke retail sterk onder druk staat door onlinespelers en prijsconcurrentie. Eigenaar ToyChamp Holding, van de familie Nolmans, bracht ToyChamp, DreamLand, FUN en de speelgoedafdelingen van Cora samen onder één merk en koos daarbij resoluut voor schaal, merkfocus en winkelbeleving.

De jury waardeert het ondernemerschap achter de overname en herlancering van DreamLand, evenals de snelle en performante operationele integratie. Achter de merkvernieuwing zit immers een bredere transformatie: consolidatie, logistieke integratie, schaalvoordelen, een vernieuwde organisatie en een duidelijke positionering rond inspiratie en beleving. DreamLand toont dat een Belgische retailer met visie, focus en uitvoeringskracht niet alleen fysieke retail toekomstbestendig kan maken, maar ook succesvol kan uitbreiden naar Nederland.

Tweedehandskledij automatisch sorteren

Voor het eerst reikte Comeos ook de Cupidoprijs uit, die de startup met de meest veelbelovende oplossing voor de retailsector bekroont. De winnaar is Trosort, dat een innovatieve en schaalbare oplossing voor een concreet retailprobleem biedt: de manuele, trage en weinig transparante verwerking van tweedehandskleding. De oplossing combineert technologie en duurzaamheid: kledingstukken worden automatisch gedigitaliseerd, beoordeeld, geprijsd en toegewezen aan het meest geschikte kanaal, zoals herverkoop, herstelling, upcycling of recyclage.

De jury waardeert de aantoonbare tractie: de oplossing is operationeel bij klanten in meerdere landen en beschikt over een relevante internationale groeipijplijn. Trosort is een jong Belgisch bedrijf dat zijn technologie internationaal vermarkt en zo aantoont dat Belgische innovatie wereldwijd impact kan creëren. De combinatie van retailrelevantie, technologische innovatie, circulariteit, bewezen werking en internationaal groeipotentieel maakt Trosort de duidelijke winnaar.