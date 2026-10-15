Too Good To Go wil ook overschotten in non-food aanpakken

Too Good To Go, de app die al tien jaar voedseloverschotten aanpakt, breidt zijn marktplaats uit naar bijkomende productcategorieën, zoals verzorging, huishoudproducten of bloemen. Verspilling houdt niet op bij voedsel, zegt het bedrijf.

Perfect bruikbare producten

Met deze uitbreiding kunnen retailers nu ook overschotten herverdelen binnen vijf nieuwe categorieën: persoonlijke verzorging, dierenverzorging, bloemen en planten, voeding en supplementen, en huishoudelijke artikelen, in eerste instantie schoonmaak- en wasmiddelen en woonaccessoires. Verspilling houdt niet op bij voedsel, en de ambitie van Too Good To Go evenmin, zegt het bedrijf in een persbericht.

In deze nieuwe categorieën wordt overtollige voorraad niet alleen bepaald door houdbaarheidsdata, maar ook door verkoopcycli en verschuivingen in de vraag. Wanneer een nieuwe verpakking wordt geïntroduceerd, is de oude moeilijk te verkopen. Het assortiment kan wijzigen, of het einde van een seizoen kan ervoor zorgen dat producten niet meer relevant zijn. Too Good To Go koppelt die perfect bruikbare producten aan mensen die ze willen hebben.

Een wereld zonder afval

“Too Good To Go is gebaseerd op het zichtbaar maken van het onzichtbare. Waarde is overal om ons heen. Of het nu gaat om een maaltijd, een vochtinbrengende crème, een plant of een product voor huisdieren: het is onze rol om ervoor te zorgen dat het iemand vindt die er gebruik van kan maken. Sommige producten zijn simpelweg te goed om weg te gooien”, zegt Mette Lykke, CEO van Too Good To Go.

“Too Good To Go is begonnen met voedsel omdat we zagen hoe absurd het was dat iets zo waardevols afval kon worden. Tien jaar later is het duidelijk dat hetzelfde principe ook buiten de voedingssector geldt. Onze visie is een wereld zonder afval, en door de Marketplace uit te breiden kunnen we die visie in praktijk brengen voor meer producten die mensen dagelijks gebruiken.

Succesformule

In Frankrijk werkt het platform al samen met Nivea, Neutrogena, Dove, Oral-B, Always en Head & Shoulders, in Polen met Inglot en Auchan, in Italië met Decathlon, in Denemarken en Zweden met Interflora, in Oostenrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland met OBI. Het beschikbare aanbod varieert per markt en winkel.

In het afgelopen decennium is Too Good To Go uitgegroeid tot een platform dat 150 miljoen geregistreerde gebruikers verbindt met 200.000 actieve partners. Het is een succesformule gebleken: consumenten kunnen bruikbare producten ontdekken tegen zeer aantrekkelijke prijzen, retailers kunnen verspilling verminderen en hun overschotten rentabiliseren, en daarmee bovendien nieuwe klanten aantrekken.