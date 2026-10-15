Ook Medi-Market, Délitraiteur en Pureto trekken naar Broeklin Brussels

Broeklin Brussels heeft opnieuw drie huurders binnengehaald. Na onder meer Celio, Neuhaus en Xandres bevestigen nu ook Medi-Market, Délitraiteur en horecaconcept Pureto hun komst naar het shoppingproject in Machelen. Daarmee zijn al acht commerciële namen bekend.

Ook Colruyt Group tekent present

De commerciële invulling van Broeklin Brussels krijgt steeds meer vorm. Met Medi-Market haalt het voormalige Uplace-project een grote speler in gezondheid, schoonheid en welzijn binnen. De Belgische parafarmacie- en beautyretailer telt inmiddels meer dan 100 winkels in eigen land en profileert zich met een breed assortiment tegen scherpe prijzen.