[En images] TEDi ouvre son 42e magasin en Belgique dans l’ancien Cora d’Anderlecht

Le discounter allemand non alimentaire TEDi ouvre aujourd’hui son 42e magasin belge au Shopping Cora d’Anderlecht. Au niveau européen également, ce concurrent d’Action nourrit encore de grands projets de croissance.

Objectif : 5 000 magasins en Europe

Le nouveau magasin d’Anderlecht ouvrira ses portes le vendredi 16 octobre dans le centre commercial situé sur l’Allée Olympique. Les clients y trouveront un large assortiment d’articles de décoration, de produits ménagers, de fournitures de bureau, d’articles de loisirs, de jouets et de produits saisonniers. Selon le discounter, 5 000 articles sont disponibles en permanence à un euro ou moins.

Avec cette ouverture à Anderlecht, TEDi étend son réseau de magasins en Belgique à 42 points de vente. La chaîne, créée en Allemagne en 2004, compte désormais plus de 3 500 magasins dans quinze pays européens et souhaite porter ce nombre à 5 000 points de vente à moyen terme. La formule promet ainsi de mettre la pression sur son concurrent néerlandais Action.