Les enseignes ferment leurs magasins au Moyen-Orient et craignent des répercussions en Europe

La guerre au Moyen-Orient perturbe également le retail, car le marché du luxe le plus performant au monde est littéralement le feu des attaques. De nombreux magasins, notamment à Dubaï, restent fermés ou fonctionnent avec un effectif réduit.

De plus en plus de magasins ferment

La guerre aérienne au Moyen-Orient paralyse le tourisme et met sous pression les marques de luxe et les groupes internationaux. Le groupe de distribution Chalhoub, qui exploite 900 magasins pour des marques telles que Versace, Jimmy Choo et Sephora, a annoncé la fermeture de ses magasins à Bahreïn. Dans d’autres marchés, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Jordanie, les magasins restent ouverts, mais uniquement avec du personnel qui s’est porté volontaire pour travailler, a déclaré le groupe à Reuters.