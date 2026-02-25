Les entreprises belges réclament une approche ferme à l’égard des boutiques en ligne chinoises

La taxe de 3 euros sur les colis des boutiques en ligne chinoises telles que Shein et Temu est « une goutte d’eau dans l’océan », estime le Conseil central pour les entreprises (CRB). La fédération du commerce électronique Becom juge également cette mesure insuffisante et propose une « stratégie en trois étapes ».

3,8 millions de colis par jour

Le Conseil central pour les entreprises (CRB) accentue la pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il prenne des mesures énergiques contre les boutiques en ligne chinoises telles que Shein et Temu. Selon le Conseil, la taxe européenne récemment approuvée de 3 euros par produit provenant de l’extérieur de l’Union européenne est un pas en avant, mais en même temps « une goutte d’eau dans l’océan » pour endiguer l’afflux de colis bon marché et souvent non conformes.