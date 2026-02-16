Les magasins Leen Bakker et Carpetright trouvent rapidement de nouveaux locataires

Les magasins des détaillants Leen Bakker et Carpetright, en faillite, ne restent pas longtemps vides : le propriétaire Retail Estates a rapidement trouvé un nouveau locataire pour les deux tiers des immeubles de son portefeuille.

« Contre un loyer plus élevé »

La société immobilière Retail Estates, spécialisée dans les magasins situés en périphérie, avait dans son portefeuille 19 immeubles touchés par les récentes faillites de Leen Bakker et Carpetright au Benelux. L’investisseur immobilier a déjà trouvé un nouveau locataire pour 13 des 19 immeubles, a annoncé lundi la société dans un communiqué de presse.

Sept des huit immeubles Carpetright aux Pays-Bas ont déjà trouvé un nouveau locataire à un loyer plus élevé. Retail Estates recherche encore un nouveau locataire pour le magasin de Spijkenisse. En Belgique, six des onze sites Leen Bakker ont été repris par Jysk et Swiss Sense. Pour la majorité des cinq immeubles restants, Retail Estates est en pourparlers avec différents candidats.