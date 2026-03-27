L’UE prévoit de surveiller tous les colis chinois bon marché à Lille

L’Union européenne souhaite mettre un frein aux importations dangereuses et bon marché via des boutiques en ligne telles que Temu et Shein grâce à de nouvelles mesures douanières. Un centre européen de données sera notamment mis en place à Lille, afin de surveiller tous les flux de marchandises.

Amendes et responsabilités

De nouvelles règles douanières doivent contraindre des plateformes telles que Temu et Shein à assumer la responsabilité de la sécurité des produits et des droits d’importation, tandis que Bruxelles centralise la surveillance. Il s’agit d’un moment historique, car l’UE s’engage dans une refonte structurelle de son union douanière, pour la première fois depuis sa création en 1968.