Oxford Street à Londres interdite aux voitures à partir de cet été

À partir de cet été, Oxford Street sera fermée à la circulation entre Selfridges et Ikea. Le maire de Londres a donné son feu vert définitif au projet, qui prévoit d’interdire tous les véhicules de la célèbre rue commerçante d’ici septembre 2026 au plus tard.

Plans datant de 2024

La zone comprise entre Orchard Street et Great Portland Street deviendra une zone piétonne, ce qui signifie que la route sera fermée aux véhicules motorisés privés, aux bus, aux taxis, aux véhicules de location privés, aux vélos et aux trottinettes. Les véhicules de service et de livraison auront accès à cette zone entre minuit et 7 heures du matin. Cette mesure vise à rendre la rue plus sûre et plus agréable pour les visiteurs.

Lors d’une deuxième consultation sur les déviations locales, la majorité des 2 700 participants ont approuvé les plans. Le projet révisé prévoit de nouveaux passages piétons plus larges, ainsi que des arrêts de bus, des stations de taxi et des points de dépose pour les acheteurs supplémentaires à proximité de la zone piétonne.

Selon le maire Sadiq Khan, cette intervention fera d’Oxford Street un « leader mondial du shopping, des loisirs et des événements en plein air ». Il se réjouit de pouvoir (enfin) poursuivre sa « vision audacieuse de la transformation d’Oxford Street ». Le maire a dévoilé ces plans pour la première fois en septembre 2024.