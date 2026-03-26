PDD, la société mère de Temu, subit la pression de la concurrence et du durcissement de la réglementation

PDD Holdings, la société propriétaire de Temu, a enregistré au dernier trimestre des chiffres d’affaires et des bénéfices inférieurs aux prévisions et prévient que la concurrence acharnée en Chine et les incertitudes mondiales continuent de peser sur ses résultats.

Des résultats inférieurs aux prévisions

La société mère chinoise de Temu a vu son chiffre d’affaires atteindre environ 431 milliards de yuans chinois (près de 54 milliards d’euros) en 2025, soit une croissance de 10 %. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a même grimpé de 12 % pour atteindre 123,9 milliards de yuans chinois (environ 16,11 milliards d’euros), mais ce chiffre était tout de même inférieur aux prévisions.