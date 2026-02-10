Belgique - FR
Écrit par Pauline Neerman
Target supprime 500 emplois au profit du personnel de magasin

Général10 février, 2026
La chaîne de magasins américaine Target supprime environ 500 emplois dans ses centres de distribution et ses bureaux régionaux, tandis que le budget est réaffecté à l’augmentation des heures de travail et à la formation des employés des magasins. Il s’agit d’un changement de cap notable sous la direction du nouveau PDG Michael Fiddelke.

Rétablissement de la satisfaction client

Ces dernières années, Target a dû faire face à des plaintes concernant le désordre dans ses magasins, les rayons vides et les longues files d’attente. Un problème qui non seulement pèse sur le chiffre d’affaires, mais nuit également à l’image de la chaîne. Pendant quatre ans, le chiffre d’affaires annuel est resté pratiquement inchangé, ce qui est décevant pour une entreprise habituée à la croissance.

