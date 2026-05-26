Un nouveau souffle pour le site Makro à Nazareth-De Pinte : PME et commerces

L’ancien site Makro à Eke, près de Nazareth-De Pinte, connaîtra une nouvelle vocation. Des promoteurs immobiliers, dont Colruyt Group Real Estate, souhaitent transformer le terrain en un parc d’activités mixte comprenant également des espaces dédiés au commerce et aux loisirs.

Un mélange d’entreprises, de commerce et d’innovation

« Nous voulons refaire de ces 12 hectares un pôle d’attraction, pouvant accueillir des entreprises et quelque 500 employés », a déclaré le bourgmestre Thomas Van Ongeval à VRT Nws. Ces projets visent à redonner vie au site de douze hectares situé le long de l’E17, qui est en grande partie inoccupé depuis la faillite de Makro Belgique début 2023. Aujourd’hui, seuls un McDonald’s et une station-service sont encore en activité sur le site.

La majeure partie du site accueillera des PME, des entreprises artisanales et des entreprises innovantes. Les promoteurs prévoient également des espaces dédiés au commerce de détail et aux loisirs. Le long de l’E17, ils envisagent un bâtiment remarquable comprenant notamment des laboratoires et éventuellement un campus technologique. L’investissement total est estimé à 110 millions d’euros.

Les premiers locataires dès 2026

Il faudra toutefois attendre encore quelques années avant que le projet ne soit définitivement mis en œuvre. « Si nous obtenons un permis d’ici 3 à 5 ans, nous pourrons nous estimer satisfaits », déclare le co-promoteur Areôs. En attendant le réaménagement, les propriétaires souhaitent trouver des utilisations temporaires pour les bâtiments existants.

Une chaîne de bricolage, un distributeur alimentaire et une chaîne d’électroménager seraient intéressés pour s’installer sur le site à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. Cela pourrait créer environ 150 emplois à court terme.