Une nouvelle plateforme chinoise fait son apparition : RedNote lance Redshop

Xiaohongshu, mieux connu sous le nom de RedNote, prépare le lancement de Redshop, une plateforme de commerce électronique transfrontalière. L’accent est principalement mis sur les produits artisanaux, du moins pour l’instant.

Shopping en chat

Une nouvelle plateforme de commerce électronique chinoise fait un pas vers l’Occident. Le service devrait démarrer en juin avec un groupe restreint de vendeurs sélectionnés. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur des catégories de niche telles que les produits artisanaux et traditionnels faits main.

Selon les médias chinois, le premier déploiement ciblera Hong Kong, Macao, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, Singapour et la Malaisie. Une expansion progressive suivra, notamment au niveau de l’offre.

RedNote est une plateforme chinoise qui combine réseaux sociaux et commerce électronique. Les utilisateurs peuvent y publier des photos et d’autres contenus, ainsi que découvrir et acheter des produits. Récemment, RedNote a ajouté un onglet « Marketplace » à l’application, où se côtoient le shopping en direct et les publications de produits. Par ailleurs, la plateforme teste des fonctionnalités qui facilitent la vente de produits à travers des posts et des chats.