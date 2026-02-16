Wibra double son parc de magasins en Belgique en cinq ans

Jeudi, Wibra ouvrira son 72e magasin belge à Wavre. Une étape symbolique : au cours des cinq dernières années, le discounter a doublé le nombre de ses magasins en Belgique, même s’il en compte toujours moins qu’avant sa faillite.

Vers 90 magasins en Belgique

Le nouveau magasin Wibra à Wavre, qui ouvrira ses portes le 19 février, s’étend sur plus de 700 m². Avec ce 72e magasin, le réseau de magasins a doublé depuis son redémarrage avec 36 magasins fin 2020. Il s’agit de la première ouverture de magasin de l’année pour le discounter en Belgique, mais certainement pas la dernière : d’ici la fin de l’année, la chaîne souhaite poursuivre sa croissance pour atteindre 90 magasins. Le détaillant franchira ainsi une autre étape importante : celle du nombre de magasins belges que la chaîne comptait avant sa faillite, soit 81.

« De plus en plus de clients belges découvrent notre nouveau concept de magasin et notre gamme actuelle. Le fait que nous ayons doublé notre réseau de magasins en moins de cinq ans montre que nous répondons bien aux besoins actuels des ménages : des produits pratiques et contemporains à un prix abordable », déclare Claudine Nachtergaele, directrice nationale de Wibra Belgique et France.

Au début du mois, Wibra a également rénové et rouvert son plus grand magasin en Belgique, situé Avenue Chazal à Schaerbeek.