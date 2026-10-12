AVA lance pour la première fois un programme de fidélité en Belgique et au Luxembourg. Avec « AVA Moments », le détaillant souhaite non seulement encourager les achats répétés, mais aussi personnaliser davantage son marketing et ses offres.

Une communication plus ciblée

La chaîne belge spécialisée dans les articles de bureau, de loisirs et de fête lance « AVA Moments » à l’occasion de son 70e anniversaire. Ce déploiement fait suite à une phase de test dans les magasins de Bruges, Saint-Nicolas et Tournai. Le programme est désormais disponible dans l’ensemble des 53 magasins ainsi qu’en ligne. Les clients reçoivent vingt points en une seule fois lors de la création d’un compte ou d’un nouvel achat. Par la suite, chaque euro dépensé rapporte un point.