HMV ferme (une nouvelle fois) son magasin phare emblématique d’Oxford Street

La chaîne britannique de disquaires HMV ferme son magasin phare emblématique d’Oxford Street à Londres, à peine trois ans après sa réouverture. La principale raison de cette fermeture : le propriétaire des lieux souhaite doubler le loyer. De plus, d’importants frais de rénovation risquent de rendre le magasin non viable sur le plan commercial.

Le tout premier magasin

En mars de l’année prochaine, le rideau tombera sur ce magasin, qui emploie plus de cinquante personnes. HMV affirme vouloir transférer les employés concernés vers ses deux autres succursales londoniennes ou vers son siège social. L’entreprise recherche un nouvel emplacement dans le West End de Londres et souligne son intention de conserver une « présence significative » dans la capitale.