A.S.Adventure : « La demande de services de réparation augmente de 15 % »

Au cours du premier semestre 2026, le recours aux services Care & Repair chez A.S.Adventure a augmenté d’environ 15 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le détaillant belge spécialisé dans les activités de plein air et le lifestyle étend désormais encore davantage ses services de réparation.

Les sacs à dos sont désormais inclus

Au cours du premier semestre 2026, l’utilisation du service de lavage d’A.S.Adventure a augmenté de 10 % par rapport à la même période l’année dernière. L’entretien des chaussures a progressé de 18 %, tandis que les réparations de chaussures ont augmenté de 21 %. L’atelier de couture a vu le nombre de dossiers augmenter de plus de 14 %. Sur l’ensemble des différents services Care & Repair, A.S.Adventure enregistre une croissance d’environ 15 % par rapport à 2025.

Parallèlement, l’offre de réparation continue de s’élargir : depuis cet été, le Care & Repair Center de Hoboken, ouvert par le détaillant en 2024, répare également les sacs à dos. Même les articles qui, à première vue, semblent irrécupérables, y trouvent une seconde vie, explique le détaillant, qui annonce cette nouvelle à l’occasion de la Journée internationale de la réparation, le 17 octobre, une journée qui vise à sensibiliser le monde entier à l’importance de la réparation.

« Concrétiser la durabilité »

« Un produit qui, après des années d’utilisation, est réparé et remis en service est peut-être la meilleure preuve de qualité qui soit. En aidant les clients à utiliser leur équipement plus longtemps, nous rendons la durabilité concrète et accessible. La réparation n’est pas une fin en soi, mais un nouveau chapitre dans la durée de vie d’un produit », déclare Bea De Beuckelaer, PDG d’A.S.Adventure.

Les clients n’ont pas besoin de preuve d’achat pour bénéficier de ce service et peuvent apporter leurs articles dans n’importe quel magasin A.S.Adventure. L’entretien et les réparations peuvent être réglés avec des éco-chèques.