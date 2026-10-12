Une holding singapourienne sauve les marques de vélos Batavus, Babboe et Koga

La société singapourienne Dutech Holdings, déjà propriétaire du fabricant néerlandais de composants pour vélos Enviolo, rachète les activités néerlandaises du groupe Accell, en faillite. L’accord porte sur les marques emblématiques Batavus, Babboe et Koga, la plateforme informatique d’Accell et le site de production hongrois.

Soixante candidats, un seul repreneur

Accell, qui comptait autrefois parmi les plus grands fabricants de vélos au monde, s’est retrouvé en difficulté financière en août. Son déclin a commencé pendant la pandémie de coronavirus, lorsque la demande en vélos électriques a atteint des niveaux records. Le groupe avait passé des commandes massives de pièces détachées, mais lorsque le marché s’est effondré après la pandémie, il s’est retrouvé avec d’énormes stocks. Ce rachat offre désormais une bouée de sauvetage aux trois marques, qui vivaient dans l’incertitude depuis des mois.