Bike Totaal vise 50 magasins en Flandre d’ici fin 2030

Le premier des six magasins Bike Totaal en Belgique a ouvert ses portes jeudi à Pelt. Sur un marché du vélo en phase de consolidation, la formule de franchise du néerlandais Dynamo Retail Group vise à faciliter la vie des entrepreneurs indépendants.

Une formule adaptée

Le magasin de vélos Consentec, une valeur sûre à Pelt depuis 2013, est le premier en Flandre à poursuivre désormais ses activités sous l’enseigne Bike Totaal. D’autres magasins suivront plus tard ce mois-ci à Ingelmunster, Kortessem, Herselt, Maldegem et Sint-Eloois-Vijve. Ce n’est qu’un début pour la chaîne néerlandaise de magasins de vélos : d’ici fin 2030, le détaillant souhaite en compter une cinquantaine ici, explique le directeur national Raf Lavigne, qui possède une vaste expérience dans le monde du vélo, notamment au sein du groupe Accell, récemment disparu, connu pour ses marques Batavus et Sparta.