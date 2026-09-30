La fuite de données chez Jims a été sous-estimée : 150 000 membres concernés

Une cyberattaque visant la chaîne de salles de sport Jims s’avère bien plus importante qu’on ne le pensait initialement. Des pirates ont dérobé les données personnelles d’environ 150 000 adhérents et les proposent désormais sur le dark web. La société mère, Colruyt Group, met en garde contre les tentatives d’hameçonnage.

31 clubs touchés

Entre le 13 et le 20 juillet, un tiers non autorisé a accédé à certaines parties du système de gestion des adhérents et des clients de Jims. Au départ, Colruyt Group avait évoqué un « groupe restreint de clients », mais il apparaît désormais qu’environ 150 000 adhérents de 31 des 85 clubs Jims belges sont concernés.

Les données volées peuvent notamment comprendre des noms, des adresses, des dates de naissance, des adresses e-mail, des informations d’adhésion et, dans certains cas, des numéros de compte bancaire. Selon Colruyt, les mots de passe et les données de santé n’ont pas été compromis. Les autres systèmes du groupe n’auraient pas non plus été touchés.

« L’Autorité belge de protection des données a été informée dans les délais impartis, conformément aux obligations légales », a déclaré Hanne Poppe, porte-parole de Colruyt, à VRT Nws. Le groupe a également déposé plainte auprès de la police.

« Limiter les dégâts »

Les informations volées circulent désormais sur le dark web. Jims met donc en garde contre les e-mails, SMS et appels téléphoniques frauduleux dans lesquels des criminels pourraient faire référence à des paiements, des prélèvements automatiques ou des modifications d’adhésion. « Les données concernées ayant été mises en ligne, il existe un risque que des tiers tentent de les utiliser à des fins frauduleuses, comme le hameçonnage par e-mail, SMS ou téléphone », écrit Jims à ses adhérents.

La chaîne de salles de sport affirme avoir réinitialisé les comptes concernés, pris des mesures de sécurité supplémentaires et fait bloquer les adresses e-mail et les domaines frauduleux. « Nous regrettons profondément cette situation », déclare Poppe. « Nous avons immédiatement pris les mesures nécessaires au sein de nos systèmes afin de limiter les dommages potentiels et de garantir une protection supplémentaire. »

Les cyberattaques se multiplient ces derniers temps. Comment votre entreprise peut-elle se protéger ? Et comment les pirates parviennent-ils à s’introduire dans les systèmes ? Lors d’une démonstration impressionnante, le hacker professionnel Inti De Ceukelaire vous dévoilera tout cela, dans le cadre de la session préliminaire « L’IA dans le commerce de détail » lors de la RetailDetail Night.