[En images] Jumbo Golf veut être le magasin spécialisé dans le golf le plus accueillant de Belgique

La première succursale belge de Jumbo Golf a ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an à Stekene. Maintenant que la maison mère néerlandaise a appris à mieux connaître et comprendre le golfeur belge, le magasin est prêt pour une « grande inauguration ».

Connaissances techniques et expertise

Outre ses supermarchés bien connus, Jumbo est également présent dans le secteur des magasins de sport spécialisés : la division Jumbo Sports, qui opère de manière indépendante, compte 12 magasins, dont 10 aux Pays-Bas et 2 en Belgique. Le premier magasin de hockey belge de l’enseigne a ouvert ses portes plus tôt cette année à Aartselaar. Le premier magasin de golf, situé à Stekene, est ouvert depuis un an déjà, mais ne célèbre son inauguration officielle que maintenant, car l’entreprise a souhaité prendre le temps de bien comprendre le marché.

« Toute la Flandre devrait nous connaître. Nous souhaitons être le magasin spécialisé dans le golf le plus accueillant de Belgique. Nous connaissons ce sport mieux que quiconque, disposons de nombreuses connaissances techniques et d’une grande expertise, et nous sommes ravis lorsqu’un client a pu faire le bon choix en toute connaissance de cause », déclarent les figures de proue Theo van Veen et Gilles Pieters.

Wesley Sonck, figure de proue

L’ancien international de football et golfeur passionné Wesley Sonck joue un rôle central dans la communication. « Je connaissais déjà le concept en ligne, mais je n’étais encore jamais allé dans le magasin. C’est vraiment superbe. Pour un magasin spécialisé dans le golf, l’espace est très spacieux. Ils proposent ici une magnifique gamme d’articles de golf, présentée de manière claire et ordonnée. Et ce qui m’a vraiment impressionné, c’est le service d’ajustement. Gilles sait vraiment de quoi il parle. Il m’a conseillé du matériel qui m’a sérieusement surpris. »

Le magasin, ouvert six jours par semaine, célèbre son inauguration tout au long du mois d’octobre. « Les vendredis et samedis, nous offrons des amuse-bouches et des boissons. Nous réservons également une jolie surprise à chaque client. » Des réductions intéressantes sont proposées sur les chaussures, les balles ou les gants. Les clients peuvent échanger leurs anciens clubs contre une belle réduction sur les nouveaux.