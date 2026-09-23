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Écrit par Pauline Neerman
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Une croissance de près de 25 %, « preuve que Pop Mart ne se résume pas à Labubu »

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Loisirs23 septembre, 2026

Pop Mart, l’entreprise chinoise à l’origine de gadgets tels que Labubu, a encore enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 23,8 % au premier semestre 2026. Le groupe en est particulièrement fier, car on craignait que, parallèlement à l’engouement pour Labubu, le détaillant lui-même ne s’essouffle.

Un portefeuille élargi

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 17,17 milliards de yuans chinois, soit environ 2,32 milliards d’euros. Le résultat net ajusté s’est élevé à 5,16 milliards de yuans chinois (697 millions d’euros), tandis que la marge brute s’est établie à 69,7 %. Mais surtout, l’entreprise souligne triomphalement que « ces résultats montrent que Pop Mart ne se résume pas à Labubu et qu’elle poursuit son développement en tant qu’entreprise internationale spécialisée dans le divertissement et les objets de collection ».

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