Soixante candidats sont sur les rangs pour Batavus et Sparta

Pas moins de soixante parties se sont manifestées auprès des liquidateurs du fabricant de vélos Accell en vue d’une reprise (partielle) de l’entreprise. Accell, la société mère de marques telles que Batavus, Sparta et Koga, a fait faillite le mois dernier.

Une dette de 400 millions d’euros

« Nous sommes en négociation avec différentes parties », indique le rapport publié mardi par les liquidateurs Thijs Hekman et Erik Schuurs, dont fait état le FD. Certains candidats visent une seule marque, d’autres souhaitent racheter plusieurs marques, y compris les stocks correspondants. La société d’investissement irlandaise Quanta Capital et la société singapourienne Dutech avaient déjà manifesté leur intérêt. L’ancienne direction de la filiale française Lapierre s’est également manifestée.