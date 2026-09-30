Pourquoi Decathlon organise-t-il déjà une vente outlet de stocks d’occasion ?

Decathlon ouvre pour la première fois son « Circular Hub » de Malines directement aux consommateurs. Avec une vente en magasin de matériel de sport reconditionné, des services de réparation de vélos et des essais de vélos d’occasion, l’enseigne de sport souhaite accroître la visibilité et l’ampleur de ses activités circulaires.

Retours et vélos issus de contrats de location

Le Circular Hub, opérationnel depuis mars, se voit ainsi attribuer une fonction commerciale supplémentaire. Les vendredi 2 et samedi 3 octobre, Decathlon y proposera notamment à prix réduits des vélos électriques, des speed pedelecs, des kayaks, des trampolines et des appareils de fitness. En moyenne, le prix est déjà inférieur de 43 % à celui d’un produit neuf comparable.