Le cap des 3 000 magasins est loin d’être un aboutissement pour Fressnapf, propriétaire de Maxi Zoo

Le 500e magasin Maxi Zoo en France marque également le 3 000e magasin de la société mère Fressnapf en Europe. La chaîne d’animaleries prévoit environ 150 ouvertures par an.

Présente dans 15 pays

En France, Maxi Zoo célèbre l’ouverture de son 500e magasin, un point de vente en centre-ville à Paris. Dans le même temps, la société mère, qui exploite également des magasins sous les enseignes Fressnapf et Arcaplanet, franchit le cap des 3 000 magasins. « Ce qui a commencé en 1990 avec un seul magasin Fressnapf en Allemagne s’est transformé en un réseau européen s’étendant sur 15 pays », indique l’entreprise sur sa page LinkedIn.