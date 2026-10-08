Comment les « kidults » et les objets de collection sauvent le marché du jouet

Le marché belge du jouet connaît une année particulièrement florissante. Au 20 septembre, le chiffre d’affaires avait progressé de 10,1 %, tandis que le volume des ventes affichait même une hausse de 13 %. Ce sont surtout les magasins physiques, les objets de collection, les jeux de construction et les jeux de cartes qui dynamisent le marché.

La fièvre des collections cet été

Selon les calculs de l’institut d’études de marché Circana pour la Fédération belge du jouet (BSF), le marché belge du jouet connaît en 2026 une croissance plus rapide que l’année dernière (+8,3 %). Il est frappant de constater que ce sont surtout les magasins physiques qui profitent de cette croissance. Ils représentent 66 % du chiffre d’affaires du secteur du jouet et ont vu leurs ventes augmenter de 11 %. En ligne, le chiffre d’affaires a progressé de 9 %. Il est également frappant de constater que le prix de vente moyen a baissé de 2,5 %.