[En images] Le magasin A.S.Adventure rénové de Schoten met encore davantage l’accent sur l’inspiration et les conseils

Il y a plus de trente ans, A.S.Adventure ouvrait sa toute première boutique, à Schoten. Celle-ci a rouvert ses portes vendredi matin après une transformation en profondeur, qui élève l’expérience d’achat à un niveau supérieur. Même si l’on y trouve aussi de la place pour (un peu) de nostalgie.

Un arbre comme élément phare

Dès l’ouverture du premier magasin A.S.Adventure à Schoten en 1995, l’expérience en magasin constituait déjà un élément essentiel du concept. Le slogan de l’époque, « More than a Store », résumait cette vision : un magasin devait être plus qu’un simple lieu où l’on achète des produits, mais aussi inspirer, conseiller et donner envie de partir à l’aventure. Le concept de magasin était novateur pour l’époque : la mode, les activités de plein air et le voyage y trouvaient pour la première fois leur place sous un même toit, complétées notamment par la location de matériel de sports d’hiver.

Plus de trente ans plus tard, le magasin a été entièrement rénové (ce n’était pas la première fois). Le sol et le mobilier ont été renouvelés, et l’agencement est devenu plus ouvert et plus lumineux. L’élément qui attire le plus l’attention se trouve littéralement au cœur du magasin : un arbre décoratif qui fait entrer la nature à l’intérieur. Le passé occupe également une place de choix : un mur nostalgique, chargé de souvenirs collectifs, revient sur les changements survenus dans le monde depuis 1995, du bug du millénaire à l’essor du vélo électrique.

Conseils et expertise

Les services habituels, tels que Care & Repair et Second Life, continuent également de faire partie intégrante du magasin de Schoten. Et un élément essentiel de l’expérience en magasin reste inchangé même après la rénovation : l’expertise du personnel. Les clients peuvent s’y rendre pour obtenir des conseils personnalisés, qu’ils prévoient une randonnée de plusieurs jours, un voyage lointain ou une aventure en camping, ou qu’ils recherchent simplement l’imperméable idéal pour un usage quotidien.

« Pour nous, Schoten est bien plus qu’un magasin, c’est notre berceau. C’est là qu’est née, il y a plus de trente ans, notre vision du commerce de détail : un magasin doit être plus qu’un simple lieu où l’on achète des produits. Ce que nous appelions en 1995 « More than a Store » reste aujourd’hui encore notre essence même. Cette philosophie s’inscrit parfaitement dans notre devise actuelle « Adventure is Everywhere », notre conviction que l’aventure ne doit pas nécessairement commencer dans une destination lointaine, mais qu’elle se trouve partout, même près de chez soi », explique Bea De Beuckelaer, PDG d’A.S.Adventure.