King Jouet et Orchestra testent un concept urbain partagé à Liège

La chaîne de jouets King Jouet ouvre un magasin dans le centre-ville de Liège en partenariat avec la marque de mode pour enfants Orchestra. Ce concept intégré est une première en Belgique et vise à soutenir l’expansion de King Jouet dans les centres-villes.

Renforcement de la collaboration

Le nouveau magasin situé à l’Îlot Saint-Michel s’étend sur 1 118 mètres carrés. King Jouet en occupe 760 mètres carrés, tandis qu’Orchestra en occupe 358. À Liège, King Jouet vise jusqu’à 40 000 transactions en caisse par an et souhaite faire de ce point de vente l’un de ses huit magasins les plus performants.