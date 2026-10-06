[En Images] JD.com se lance dans la décoration d’intérieur avec un grand magasin de 12 000 mètres carrés

JD.com s’attaque désormais au salon avec 101HOME, un nouveau concept d’habitat haut de gamme à Shanghai. Sur 12 000 mètres carrés, le géant chinois du commerce électronique associe mobilier, technologie, restauration, art et concepts d’aménagement intérieurs complets.

Des débuts en Chine

Le premier magasin 101HOME a ouvert ses portes le 28 septembre dans le district de Jing’an à Shanghai. Ce grand magasin compte quatre étages et propose une gamme de plus de 15 000 produits. Plus de 2 000 d’entre eux sont disponibles en exclusivité chez 101HOME et plus d’un millier d’articles y font leur entrée sur le marché.