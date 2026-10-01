Nouveau chiffre d’affaires record pour Søstrene Grene

Avec une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 16 % au cours du dernier exercice, Søstrene Grene a une nouvelle fois battu un record. L’enseigne danoise spécialisée dans la décoration d’intérieur a ouvert 72 magasins et s’est implantée sur trois nouveaux marchés en Europe.

« Une année exigeante »

Søstrene Grene a clôturé l’exercice comptable 2025/26 avec un chiffre d’affaires de 3,3 milliards de couronnes danoises (444 millions d’euros), soit une hausse de 16,32 % par rapport à l’exercice précédent. Ce chiffre est toutefois légèrement inférieur à la croissance de 30 % enregistrée l’année précédente. Dans le même temps, le résultat avant impôts a chuté de près de 210 millions de couronnes danoises à 31 millions, conséquence de la hausse des coûts et d’investissements importants.