Habitat fait son retour chez INNO

Habitat fait son retour en magasin en Belgique : à partir du 7 octobre, la marque de design disposera d’un « shop-in-shop » permanent au sein du magasin INNO situé rue Neuve à Bruxelles. Le spécialiste de la décoration avait déjà ouvert une boutique en ligne auparavant.

Permanent et exclusif

À partir du 7 octobre, le grand magasin de luxe INNO présentera la collection automne-hiver 2026 d’Habitat dans son « shop-in-shop » permanent de la rue Neuve à Bruxelles. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le retour de la marque de design, qui a pris un nouveau départ avec son nouveau propriétaire, Vente-unique.com, après sa faillite en 2023. Entre-temps, Habitat est déjà de nouveau présent dans presque toute l’Europe grâce à un modèle de vente en ligne.

« Le retour physique d’Habitat en Belgique crée un pont entre une marque iconique du design, forte de plus de 60 ans d’histoire, et le rôle d’INNO en tant que destination dédiée à l’inspiration et à la découverte. Nous sommes fiers d’accueillir à nouveau la marque en Belgique et de lui offrir une place permanente. La collection enrichit notre département décoration et permet à nos clients de retrouver les couleurs, les matières et les motifs emblématiques d’Habitat », déclare Elly Zwinnen, directrice des achats chez INNO

La collection Habitat est disponible en permanence et en exclusivité chez INNO Rue Neuve à Bruxelles.