IKEA lance son format de magasin plus compact aux Pays-Bas, mais pas (encore) en Belgique

IKEA prévoit d’ouvrir cinq magasins de plus petite taille aux Pays-Bas à partir de l’année prochaine. La chaîne d’ameublement déploie également ce concept compact ailleurs en Europe. En Belgique, cependant, le moment n’est pas encore venu.

Un complément aux grands magasins

Cinq magasins IKEA compacts sont prévus aux Pays-Bas à partir du milieu de l’année prochaine, a confirmé le détaillant à l’agence de presse ANP. Il s’agit de sites d’une superficie de 2 000 à 2 500 m², soit la taille d’un grand supermarché. Ces magasins vendront notamment des articles d’ameublement et des luminaires, mais ne disposeront pas d’espace dédié à une salle d’exposition ni à un entrepôt en libre-service. Ils viendront compléter les magasins plus grands, dont la chaîne compte treize aux Pays-Bas.

Plus tôt cette année, IKEA avait déjà annoncé l’ouverture d’une vingtaine de magasins plus compacts de ce type dans différents pays européens, dont la France, le Portugal, la Pologne et le Royaume-Uni. Le détaillant souhaite se rapprocher de ses clients dans les petites villes et les banlieues. Mais en Belgique, qui compte huit grands magasins, aucun magasin plus petit n’est prévu pour l’instant : à l’heure actuelle, l’enseigne d’ameublement envisage d’autres moyens de se développer dans le pays, tels que des casiers externes, a déclaré un porte-parole à l’agence de presse Belga.