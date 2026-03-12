Ikea opte pour un format intermédiaire avec 20 magasins compacts

Ingka Group, le plus grand détaillant Ikea, déploie un concept de magasin compact. Au cours des six prochains mois, 20 nouveaux magasins ouvriront leurs portes en Europe et en Amérique du Nord afin de se rapprocher des clients dans les petites villes et les banlieues.

Nouveaux magasins en France, au Portugal et en Pologne

Après avoir ouvert pendant des décennies de grands magasins en périphérie des villes, puis des magasins dans les centres-villes, l’entreprise se concentre désormais sur les zones où elle n’est pas encore présente. « Le magasin physique reste au cœur de notre entreprise omnicanale : il joue un rôle clé dans notre réseau de distribution et offre aux gens davantage de raisons d’interagir avec nous », explique Juvencio Maeztu, PDG d’Ingka Group.