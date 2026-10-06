JYSK met fin à la franchise dans trois pays des Balkans

JYSK met fin à son modèle de franchise au Kosovo, en Albanie et en Macédoine du Nord. La chaîne danoise d’ameublement rachète 25 magasins ainsi que les structures locales afin de pouvoir se développer plus rapidement en gestion propre.

Un meilleur contrôle de la croissance

JYSK a conclu un accord avec son partenaire franchisé Fatmir Zymberi concernant la reprise de l’ensemble des activités dans ces trois pays. Sous réserve de l’accord des autorités de contrôle, l’opération prendra effet le 1er janvier 2027. Concrètement, cela concerne douze magasins au Kosovo, six en Albanie et sept en Macédoine du Nord. JYSK est présent au Kosovo depuis 2004, puis s’est implanté en Macédoine du Nord en 2008 et en Albanie en 2015.

Cette acquisition permet à JYSK de prendre directement les rênes en matière d’investissements, de développement des magasins et d’expansion. La chaîne souhaite ouvrir de nouveaux magasins sur ces trois marchés et renforcer encore sa position. « Nous pensons qu’il existe un potentiel considérable pour poursuivre la croissance de la marque JYSK en intégrant ces pays au sein de notre propre organisation, où nous investirons directement dans la poursuite de l’expansion, nos magasins et nos collaborateurs », déclare le PDG Rami Jensen.

Selon M. Jensen, ces trois marchés franchisés ont déjà établi des bases solides. « Le Kosovo, l’Albanie et la Macédoine du Nord ont été des marchés JYSK florissants, et je tiens à remercier notre partenaire franchisé Fatmir Zymberi ainsi que l’ensemble des collaborateurs d’avoir proposé aux clients des offres attrayantes dans le domaine de la literie et de l’ameublement scandinaves. » Pour les clients, peu de choses changent pour l’instant : les magasins resteront ouverts comme d’habitude pendant la période de transition.