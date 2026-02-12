Habitat poursuit son retour en Europe : désormais dans les pays germanophones

Habitat accélère son expansion européenne et fait son entrée sur quatre nouveaux marchés. La marque d’ameublement, qui a fait faillite en décembre 2023, travaille depuis deux ans à son retour sous l’égide de Vente-unique.

Focus sur les marchés DACH

Après son relancement en France au printemps 2024, la Belgique et la Suisse ont suivi en septembre 2025. En novembre 2025, la marque a débarqué en Espagne. Aujourd’hui, Habitat vise les pays germanophones: l’Allemagne, la Suisse alémanique, le Luxembourg et l’Autriche, selon les informations de LSA.

Le choix s’est porté sur ces pays car les consommateurs y sont déjà familiarisés avec la vente de meubles en ligne. Conformément à la stratégie de sa nouvelle société mère Vente-unique, Habitat opte en effet pour un déploiement 100 % numérique.

En 2026, Habitat prévoit d’autres lancements aux Pays-Bas, en Italie et au Portugal. La marque française de meubles vise également la Scandinavie, avec des boutiques en ligne en Norvège, en Suède et au Danemark.