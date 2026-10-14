JYSK compte désormais 1 000 collaborateurs en Belgique après l’ouverture d’un nouveau magasin

JYSK a ouvert à Messancy son tout dernier magasin en Belgique, franchissant ainsi le cap des 1 000 collaborateurs dans le pays. La chaîne de magasins d’ameublement accélère parallèlement son expansion : ce magasin est déjà le quatorzième que JYSK ouvre cette année en Belgique.

Quatre sur sept

Le nouveau magasin est situé dans le centre commercial Shopping Cora rénové et s’étend sur près de 1 500 mètres carrés. JYSK y recrute une dizaine de personnes issues de la région. La direction est confiée à Thibault Herbemont, qui travaillait auparavant chez Cora.

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre de l’expansion rapide de JYSK sur les anciens sites de Cora. Messancy est le quatrième des sept magasins que la chaîne danoise prévoit d’y ouvrir. Hornu suivra le 18 novembre. Par ailleurs, JYSK a repris plus tôt cette année huit magasins et des dizaines de collaborateurs de Leen Bakker. À terme, JYSK souhaite atteindre au moins 125 magasins en Belgique.

Poursuivre le recrutement

Au total, l’enseigne compte désormais 1 000 collaborateurs en Belgique. Lana Mannaerts, responsable des ressources humaines, s’attend à ce que les effectifs continuent de croître. « Nous voulons créer un lieu de travail où les gens peuvent s’épanouir et se construire une carrière à long terme », explique-t-elle.

Selon Mme Mannaerts, cette approche se traduit également par un afflux accru de candidats. « C’est un immense compliment que tant de personnes choisissent délibérément JYSK comme employeur. Parallèlement, nous avons des projets de croissance ambitieux, ce qui signifie que nous continuerons à rechercher de nouveaux collègues dans les années à venir. »