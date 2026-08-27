Abercrombie & Fitch bat un nouveau record : quinzième trimestre consécutif de croissance

Après un nouveau trimestre record, Abercrombie & Fitch revoit à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice. Le groupe américain de mode bénéficie de la croissance de ses deux marques, mais aussi d’un remboursement important des droits d’importation précédemment versés.

Forte croissance en Asie

Le chiffre d’affaires d’Abercrombie & Fitch a progressé de 4,8 % au deuxième trimestre, pour atteindre 1,266 milliard de dollars (1,086 milliard d’euros). Pour le groupe, il s’agit du quinzième trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires. Cette progression est toutefois entièrement liée à l’expansion, car le chiffre d’affaires à périmètre constant est resté stable.