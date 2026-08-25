Skims, la marque de Kim Kardashian, recrute la tête créative de Supreme

Skims poursuit sa professionnalisation avec la nomination de deux nouveaux membres de la direction. La marque de lingerie et de mode de Kim Kardashian promeut Kim Schraub au poste de directrice de la marque et recrute Erin Magee, qui travaillait auparavant pour la marque de streetwear Supreme, au poste de directrice de la création.

Depuis les débuts

Kim Schraub occupe déjà le poste de directrice de la création chez Skims et a ainsi participé à la création de la marque. Auparavant, elle a occupé des fonctions créatives et de design chez Yeezy (la ligne de chaussures de l’ex-mari de Kim Kardashian, Kanye West), Victoria’s Secret et Abercrombie & Fitch. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera responsable de la manière dont Skims se présente dans les magasins, les campagnes, les collaborations et les récits de marque, tant sur le plan commercial que créatif.