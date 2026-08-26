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Écrit par Pauline Neerman
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Le recul de la sneaker fragilise Foot Locker et pèse sur Dick’s

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Mode26 août, 2026

Dick’s Sporting Goods revoit à la baisse ses prévisions pour 2026 en raison d’une demande décevante en baskets. Sa nouvelle filiale Foot Locker, en particulier, est confrontée à des stocks importants et à des remises importantes.

Les baskets sont-elles dépassées ?

Foot Locker, rachetée l’année dernière par Dick’s pour 2,4 milliards de dollars (plus de 2 milliards d’euros), s’avère particulièrement vulnérable à la détérioration du marché. Le chiffre d’affaires à périmètre constant de la chaîne de baskets a reculé de 3,6 % au deuxième trimestre. Dick’s table désormais au mieux sur une stagnation pour l’ensemble de l’exercice, alors que le groupe prévoyait auparavant une croissance.

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