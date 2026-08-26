Van de Velde renoue avec la croissance grâce à une gamme renouvelée

Le groupe de lingerie Van de Velde a de nouveau enregistré une croissance au premier semestre 2026. Ce sont surtout les magasins en propre et les ventes en ligne qui ont fait grimper le chiffre d’affaires, même si des coûts temporaires ont pesé sur les bénéfices. Fin août, l’entreprise accueillera un nouveau PDG.

La stratégie de renouvellement porte ses fruits

Le chiffre d’affaires comparable de Van de Velde a augmenté de 4 % au cours des six premiers mois de l’année, pour atteindre 116 millions d’euros. Le canal B2B, dans lequel le groupe vend notamment les marques PrimaDonna, Marie Jo et Sarda à des boutiques de lingerie indépendantes, reste le segment le plus important.