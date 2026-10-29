About You lance son outlet également en Belgique

La plateforme de mode About You lance désormais son outlet, proposant plus de 100 000 articles à prix réduits, en Belgique également. Son offre est désormais disponible dans 18 pays européens.

De nouvelles offres chaque jour

Dans l’About You Outlet, les acheteurs belges trouveront des offres à durée limitée sur des marques de mode et de lifestyle réputées, dans les catégories mode femme, homme et enfant, chaussures, accessoires et vêtements de sport, avec des réductions allant jusqu’à 65 %. De nouvelles offres sont mises en ligne chaque jour et restent disponibles pendant sept jours. Les clients belges peuvent facilement se connecter à l’application et au site web de l’outlet avec leur compte existant ou s’inscrire gratuitement.

« La Belgique est depuis de nombreuses années un marché important pour About You. Avec le lancement de l’About You Outlet, nous élargissons notre offre grâce à notre propre modèle de vente à prix réduits et créons de la valeur ajoutée pour nos clients belges », déclare Tarek Müller, cofondateur et co-PDG du groupe About You.

Lancé pour la première fois en Allemagne en 2022, l’About You Outlet s’est depuis étendu à l’Europe et est désormais disponible sur 18 marchés. Ce modèle « off-price » combine des articles de mode des saisons précédentes avec des articles spécialement achetés pour l’outlet. About You, une filiale de Zalando, compte plus de 15 millions de clients actifs en Europe.