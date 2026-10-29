Adidas bat tous les records, mais l’Europe reste à la traîne

Adidas enchaîne les records. Le géant allemand du sport voit son bénéfice trimestriel s’envoler de 37 % et revoit nettement à la hausse ses prévisions annuelles. Ce sont surtout les vêtements et les canaux de vente propres à l’entreprise qui tournent à plein régime. Seule note discordante : l’Europe, où le chiffre d’affaires recule.

L’habillement tire la marche en avant

Le fabricant d’articles de sport a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires record de 7,3 milliards d’euros, soit une hausse de 9 %. Le bénéfice d’exploitation a même bondi de 37 % pour atteindre plus d’un milliard d’euros. La marge bénéficiaire s’est renforcée à 13,9 %, tandis que le bénéfice net a progressé de 48 % pour s’établir à 711 millions d’euros.