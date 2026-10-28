BHV Marais demande le redressement judiciaire après une période mouvementée

Le grand magasin emblématique BHV Marais a déposé aujourd’hui une demande de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lyon. La direction souligne que cette démarche est nécessaire pour préserver le plan de redressement et maintenir les emplois de 700 salariés. Le grand magasin restera ouvert comme d’habitude pendant la procédure.

Impasse financière avec le bailleur

La direction, dirigée par Karl-Stéphane Cottendin, accuse le bailleur canadien Brookfield de ne pas avoir versé les indemnités contractuelles. Ces indemnités, d’un montant de plusieurs dizaines de millions d’euros, avaient été convenues en échange de la restitution de la moitié de la surface commerciale plus tôt cette année.