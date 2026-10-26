[En Images] Four Roses ouvre son sixième magasin à Louvain : « Les magasins phares renforcent également les autres canaux de distribution »

La marque de mode belge Four Roses poursuit l’expansion de son réseau de magasins avec l’ouverture d’un sixième point de vente en propre. Vendredi dernier, la marque a inauguré une boutique sur la Bondgenotenlaan à Louvain, juste à côté de H&M. Avec ce nouveau magasin phare, Four Roses souhaite renforcer sa visibilité dans la région.

Une vitrine pour la région

La nouvelle boutique occupe un emplacement stratégique dans l’une des principales artères commerçantes de Louvain. La copropriétaire Lien De Vroe a entièrement conçu elle-même l’aménagement intérieur, tout comme elle le fait pour les collections de vêtements de Four Roses.

La marque belge se distingue par des collections colorées et originales qui séduisent plusieurs générations. Son public cible principal est constitué de femmes à partir de trente ans. Avec des prix à partir d’environ 100 euros par vêtement, Four Roses se positionne dans le segment haut de gamme.

Cette ouverture s’inscrit dans une stratégie de distribution où les boutiques en propre, les boutiques multimarques et le commerce en ligne se renforcent mutuellement. Pour Four Roses, une boutique phare ne sert pas seulement de canal de vente direct, mais aussi de vitrine qui stimule la notoriété de la marque et les ventes via d’autres canaux.